Die Sanierungsarbeiten auf der L 78 zwischen Wallenhorst und Engter sollen am 9. Oktober beginnen, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf Nachfrage mit. Da der Termin aber noch durch eine verkehrsbehördliche Anordnung bestätigt werden müsse, sei der Termin noch nicht sicher. Die Fertigstellung ist nach Angaben der Landesbehörde für Ende Oktober vorgesehen.

Die Strecke von Wallenhorst bis Engter wird für die Sanierung voll gesperrt. Das ist aus Gründen des Arbeitsschutzes bei den Fräs- und Asphaltierungsarbeiten notwendig. Der Anschluss zur B 68 in Wallenhorst bleibt frei. Anlieger können nach Angaben der Landesbehörde unter Einschränkungen aus Richtung Wallenhorst bis zur Gaststätte Beckmann kommen.

Umleitung in beide Richtungen wird ausgeschildert

Der Kreuzungsbereich in Engter mit der „Evinghausener Straße“ (L87) bleibt zunächst für eine Woche frei, am 14. Oktober wird der Kreuzungsbereich mit Beginn der Herbstferien ebenfalls voll gesperrt. Eine Umleitung wird nach Angaben der Landesbehörde ausgeschildert. Sie führt für beide Umleitungsrichtungen in Engter beginnend über die B 214 „Bramscher Allee“ über die „Osnabrücker Straße“ auf die B 68 „Osnabrücker Straße/ Bramscher Straße“ nach Wallenhorst.

Während der Sanierung werden sowohl kleine als auch vollflächige Abschnitte der Fahrbahn erneuert, teilt die Landesbehörde mit. Der parallel zur Fahrbahn verlaufende Radweg sowie die im Baufeld vorhandenen Bushaltestellen sind ebenfalls von den Bauarbeiten betroffen. Die Kosten belaufen sich auf circa eine Million Euro.