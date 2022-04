Mechtildis Köder vor ihrem Kunstwerk in St. Martin. FOTO: Heiner Beinke Ausstellung in St. Martin Kunstwerk in Bramscher Kirche erinnert an Ukraine-Krieg Von Heiner Beinke | 13.04.2022, 17:13 Uhr

Ein Kunstwerk zum Ukraine-Krieg ist jetzt in der St. Martin-Kirche in Bramsche ausgestellt. Die Künstlerin Mechtildis Köder bringt das Geschehen in der Ukraine mit dem Irak-Krieg und ihrer Familiengeschichte in Verbindung.