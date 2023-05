Vor wenigen Tagen erst wurde dieses Kunstwerk am Hasesee aufgestellt. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down Ein Herz und die Buchstaben „BR“ Rätselraten um Kunstwerk am Hasesee in Bramsche Von Björn Dieckmann | 14.05.2023, 10:17 Uhr

Was hat es auf sich mit einer noch ganz neuen Installation am Hasesee? Das fragen sich an diesem Wochenende viele Bramscher. Fest steht bislang nur: Das Kunstwerk regt offensichtlich die Fantasie an.