Der deutsche Gewerkschaftsbund lädt am Tag der Arbeit zu einer Kundgebung ein. Foto: dpa/Matthias Rietschel up-down up-down Für faire Arbeitsbedingungen DGB lädt zur Kundgebung am 1. Mai in Bramsche ein Von noz.de | 26.04.2023, 16:07 Uhr

„Ungebrochen solidarisch“: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) lädt am 1. Mai 2023 zu einer Kundgebung am Tuchmacher-Museum in Bramsche ein.