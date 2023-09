„Botschaft des Friedens vermitteln“ Staatsministerin Claudia Roth besucht Varusschlacht-Museum in Kalkriese Von Hildegard Wekenborg-Placke | 10.09.2023, 13:00 Uhr Vor den Friedenszeichen: (v.l.) Landtagsabgeordneter Clemens Lammerskitten, Filiz Polat, MdB, Kreistagsabgeordneter Johannes Koop, Universitätspräsidentin Prof. Dr. Susanne Menzel-Riedl, Vorstandsvorsitzender Bernd Heinemann, Kreissparkasse Bersenbrück, Staatssekretär Professor Joachim Schachtner, Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen, Bürgermeister Heiner Pahlmann, Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Landrätin Anna Kebschull,Burkhard Fromme, Kulturbüro Landkreis Osnabrück, Museumsleiterin Heidrun Derks und Anke Hennig, MdB. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down

Bei ihrem Besuch des Varusschlacht-Museums in Bramsche-Kalkriese hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Samstag an die Bedeutung des Erinnerns für die Gestaltung einer Zukunft in Frieden und Demokratie hingewiesen.