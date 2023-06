Ein beschauliches Plätzchen für die Vorbesprechung gefunden haben von links im Uhrzeigersinn: Stefanie und Dieter Schloms, Silke Schwarz, Rainer Galke, Rolf Brüning, Barbara Brosch und Brigitte Prinzhorn-Negel. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down Kultur und Natur vereint Kulturschaffende laden ein ins Kloster Malgarten in Bramsche Von Hildegard Wekenborg-Placke | 28.06.2023, 05:40 Uhr

Einfach mal durchatmen, an blühenden Rosen schnuppern, einen Blick in spannende Ateliers werfen, Musik hören oder vielleicht bei meditativen Tänzen selbst aktiv werden? All dies ist möglich beim Tag der offenen (Garten)-Tür am Sonntag, 2. Juli 2023, von 11 bis 18 Uhr im Kloster Malgarten.