Rückrunde im November Turnerinnen des TuS Engter ganz stark in der Landesliga-Hinrunde Von noz.de | 08.10.2023, 06:48 Uhr Überraschende Führung in der höchsten Liga Niedersachsens für Ann-Katrin Remmele, Dorothee Beinke (oben, von links), Lenya Menkhaus, Jennifer Henschel (Mitte, von links), Salomé In der Stroth und Martina Üffing (vorne, von links). Foto: In der Stroth

Mit dem Auftaktsieg in der Landesliga 1 haben sich die Kürturnerinnen des TuS Engter nicht nur an die Spitze der niedersächsischen Ligen geturnt, sondern sich zudem eine hervorragende Ausgangsposition für das Finale im November gesichert. Auch das zweite Team hat mit Position fünf in der dritten Liga einen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan.