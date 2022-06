FOTO: NWM-TV Lange Wiese in Kalkriese Küchenbrand sorgt für starke Rauchentwicklung in Bramsche Von Raphael Steffen | 24.06.2022, 19:02 Uhr

In Bramsche ist es am Freitagabend zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Es soll eine starke Rauchentwicklung geben.