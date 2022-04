Die Ankündigung der Versteigerung auf der Internetseite des Oberlandesgerichtes Oldenburg und im Aushang am Rathaus lässt bereits direkte Rückschlüsse auf den Kern des Problems zu, den auch Sabine Senger bestätigt. Seit einigen Jahren ist die B68, die direkt an Gaststätte und Hotel vorbeiführt, autobahnähnlich ausgebaut. Eine direkte Zufahrt von der Bundesstraße aus wie früher gibt es nicht mehr. „Die Navis finden uns nicht mehr“, klagt Senger. Während der Bauarbeiten war es laut, nach Fertigstellung wurde es nicht besser. „Viele glauben, sie müssten direkt an der Autobahn schlafen“, sagt die Penterknapp-Chefin. Trotzdem ist Senger optimistisch, was die Zukunft des Kaffeehauses angeht, für das dem Vernehmen nach auch in den kommenden Wochen schon größere Veranstaltungen gebucht sind. „Wir sehen durchaus eine Chance, da heil herauszukommen. Wir hatten schon Anrufe. Aber ich kann dazu nur sagen, Veranstaltungen werden weiter angenommen und wie üblich durchgeführt.“ Mit Nachdruck ergänzt sie: „Wir sind hier, und wir bleiben hier. Dass wir hier zumachen, das wird nicht passieren.“

Das Kaffeehaus auf dem gleichnamigen Hügel hat eine ebenso lange wie wechselvolle Geschichte. Ursprünglich als Rast für Kutscher und Pferde gedacht, wurde das Haus 1890 von der Familie Lohmeyer übernommen und in ein Gasthaus umgewandelt, 1907 nach einem Brand wiederaufgebaut, Teile des Gebäudes entstanden in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, mehrere Umbauten folgten, zuletzt kam 1998 ein Hotel- und Saalneubau dazu. In den Veranstaltungsräumen des Kaffeehauses, das von der Familie Senger betrieben wird, finden bis zu 300 Personen Platz.

Aber nicht nur das Kaffeehaus Penterknapp, sondern auch die übrige Gastronomie der Hasestadt haben zu kämpfen. „Das Ausgehverhalten hat sich extrem verändern“, meint Ulrike Fänger vom Gasthaus Bischof-Reddehase in Hesepe für die im Dehoga (Deutscher Hotel und Gaststättenverband) organisierten Wirte. Immer häufiger werde in Dorfgemeinschaftsanlagen oder Vereinsheimen gefeiert. „Ich glaube nicht, dass es der Stadt einfallen würde, für unsere Betriebe Mittel in den Haushalt einzustellen“, kritisiert sie das, was in ihren Augen eine extreme Wettbewerbsverzerrung darstellt. Außerdem werde auf die Dienstleistungen der Gastronomiebetriebe der volle Mehrwertsteuersatz erhoben, während im Handel oder bei Außer-Haus-Lieferungen beispielsweise durch Caterer nur der reduzierte Satz von sieben Prozent anfalle, kritisiert Fänger weiter.