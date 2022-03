Gegen Merzen holte der TSV Ueffeln (in Gelb) einen Punkt. FOTO: Archiv/Rolf Kamper Erfolg in der Fußball-Kreisliga TSV Ueffeln frohlockt: „Für uns ist es optimal gelaufen“ Von Matthias Benz | 24.03.2022, 18:54 Uhr

Während so manche Bramscher Mannschaften noch gar nicht richtig aus der Winterpause gekommen sind, hat der TSV Ueffeln schon wichtige Erfolge gefeiert. Die Konkurrenz will an diesem Spieltag nachziehen.