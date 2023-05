Manuel Stiller (links) und der TuS Engter traten auf Schüttenheide in Weiß an. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Engter gewinnt das Aufsteigerduell Kreisligist TuS Berge kann am Donnerstag Meister werden Von Matthias Benz | 08.05.2023, 17:00 Uhr

In der Fußball-Kreisliga steht der TuS Berge kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft. Schon am Donnerstag kann das Team die Rückkehr in die Bezirksliga unter Dach und Fach bringen. Brenzlig wird es dagegen langsam für die SG Voltlage, die nach der Niederlage in Bramsche dringend die Negativserie beenden muss.