Viele Tormöglichkeiten, wie hier durch Captain Jannis Klawitter (rechts), hatte der SC Achmer. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Fußball-Kreisliga Osnabrück A SC Achmer zeigt gegen SV Kettenkamp die richtige Reaktion Von Matthias Benz | 10.10.2022, 15:45 Uhr

In der Fußball-Kreisliga Osnabrück A hat der SC Achmer einen wichtigen Sieg gelandet. Für den FCR Bramsche verlängerte sich die Misere in Neuenkirchen. Die Topteams aus Berge, Alfhausen und Voltlage lösten ihre Aufgaben am zehnten Spieltag.