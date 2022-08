Achmers Rouven Benitz (Mitte) traf gegen Berge. FOTO: Rolf Kamper up-down up-down Siege für Kettenkamp und Bramsche Kreisliga Nord: SC Achmer verliert nach 2:0-Führung noch gegen TuS Berge Von Matthias Benz | 22.08.2022, 17:07 Uhr

Im Nordkreis gab es am Wochenende viele torreiche und gleichzeitig spannende Partien zwischen den Fußball-Kreisligisten. Vor allem der TuS Berge tat sich beim SC Achmer schwer. An der Tabellenspitze steht Bramsche vor Voltlage, aber Alfhausen könnte am Donnerstag, 25. August 2022, Platz eins übernehmen.