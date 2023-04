Walon Ibrahimi und der FCR Bramsche holten drei Punkte gegen Rulle II. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Achmer und Engter müssen Mittwoch ran Kreisliga: FCR Bramsche feiert ungefährdeten 5:0-Sieg gegen Rulle II Von Matthias Benz | 03.04.2023, 18:49 Uhr

Während am Wochenende vielerorts Fußballspiele abgesagt werden mussten, konnte der FCR Bramsche auf dem Kunstrasen am Wiederhall den nächsten Sieg einfahren. SC Achmer, TuS Engter und TuS Neuenkirchen müssen stattdessen am Mittwoch Begegnungen nachholen.