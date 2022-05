Ratlosigkeit beim SC Achmer um Kapitän Jannis Klawitter (Mitte): Abstieg oder Klassenerhalt? FOTO: Rolf Kamper Absage sorgt für Unmut Kreisliga-Derby in Ueffeln wegen eines Wasserschadens verschoben und | 30.05.2022, 18:11 Uhr Von Sascha Knapek Matthias Benz | 30.05.2022, 18:11 Uhr

In der Fußball-Kreisliga hat eine Spielabsage in Ueffeln am Wochenende für viel Wirbel gesorgt. So bleibt nämlich vorerst offen, wer absteigen muss. Klar ist: Es trifft entweder den TSV Ueffeln oder den SC Achmer.