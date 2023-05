Annalena Wessel (Nummer 11) und Lea Stuckenberg von der SG Alfhausen sind das beste Sturmduo der Kreisklasse. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Frauenfußball im Nordkreis Showdown der Topteams der Kreisklasse heute in Hesepe Von Matthias Benz | 24.05.2023, 10:54 Uhr

Es ist soweit: Am Mittwoch treffen in Hesepe die besten Fußballerinnen der 1. Kreisklasse Osnabrück A aufeinander. Die SG Alfhausen/Hesepe-Sögeln und die SG Grafeld/Berge sind kurz vor Ende der Saison fast exakt gleichauf an der Spitze der Tabelle.