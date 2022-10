Tobias Bücker und der TSV Ueffeln konnten am Mittwoch einen Sieg feiern. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Nachholspiel vor 12. Spieltag Kreisklasse: Fußballer des TSV Ueffeln machen Schritt nach vorne Von Matthias Benz | 20.10.2022, 14:37 Uhr

In einem wichtigen Nachholspiel hat der TSV Ueffeln am Mittwoch einen Sieg gelandet. Das Team konnte damit die rote Laterne der 1. Kreisklasse Osnabrück B weiterreichen. Nun ist Epe-Malgarten im Derby in Kalkriese gefordert, ein weiteres Lokalduell wird es in Hesepe geben.