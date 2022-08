FOTO: Eva Voß Sanierungsarbeiten geplant Kreisel in Achmer wird für mehrere Wochen vollgesperrt Von noz.de | 18.08.2022, 11:29 Uhr

In der Zeit von Montag, 22. August, bis voraussichtlich Freitag, 16. September 2022, wird der Kreisverkehr an der L 77/K 165 („Duni-Kreisel“) im Bramscher Ortsteil Achmer wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn voll gesperrt.