Der neue Haupteingang des Bramscher Krankenhauses. Foto: Heiner Beinke up-down up-down Großer Umbau abgeschlossen Was Ankumer vom Bramscher Krankenhaus lernen können Von Heiner Beinke | 28.12.2022, 10:29 Uhr

Die Ankumer demonstrieren geschlossen für den Erhalt ihres Krankenhauses. In Bramsche war die Situation 2014 ähnlich. 2022 wurde der Umbau in Bramsche abgeschlossen. In der Entwicklung gibt es viele Parallelen.