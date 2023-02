90 Prozent des Schrotts gelang von der Firma Kohl auf dem Wasserweg zu den Gießereien und Stahlwerken. Foto: Kohl Recycling GmbH up-down up-down Mit einem Handwagen fing alles an Kohl Recycling in Bramsche feiert 70. Firmengeburtstag Von noz.de | 25.02.2023, 17:16 Uhr

Am 1. März 1953 gründeten Erwin und Maria Kohl im Bramscher Stadtteil Hesepe das Unternehmen Kohl Schrott- und Metallgroßhandel und legten damit den Grundstein für die Kohl Recycling GmbH, die in diesen Tagen ihr 70-jähriges Bestehen feiert. In sieben Jahrzehnten entwickelte sich die Firma vom kleinen Familienunternehmen zu einer kleinen Unternehmensfamilie.