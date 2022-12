Auf Schüttenheide fuhren die Starter rund um die Sportanlage. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down TuS Engter richtet 6. Lauf aus Knapp 100 Cross-Fahrer beim Weser-Ems Cup in Schleptrup Von noz.de | 22.12.2022, 10:37 Uhr

Fast 100 Radsportler in 13 Wertungsklassen waren beim 6. Lauf des Weser-Ems Cups in Engter am Start. Auf der abwechslungsreichen Cross-Strecke rund um die Sportanlage Schüttenheide war ordentlich was los.