Mehrere Karussells werden derzeit auf dem Parkplatz bei Möbel Hardeck aufgebaut. Foto: Fredi Welte up-down up-down Familienprogramm und Rabatte Ab Donnerstag Kirmestage 2023 bei Möbel Hardeck in Bramsche Von Anika Becker | 28.02.2023, 12:48 Uhr

Ab Donnerstag, 2. März 2023, starten in Bramsche die Kirmestages bei Möbel Hardeck. Auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses wartet eine bunte Mischung aus Karussells und Kulinarischem auf die Besucher. Was die Besucher an den zwei Kirmeswochenenden sonst noch erwarten können.