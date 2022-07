Geweiht wurde der einem Schiff ähnliche Bau, der rund 500 Gläubigen Platz bietet und damit die größte der drei katholischen Kirchen in Bramsche ist, bereits im Juni des Jahres 1968. Grund für den Bau einer dritten katholischen Kirche, erzählt Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marianne Brörmann, war die starke Zunahme der katholischen Bevölkerung durch Zuzug von Katholiken aus den ehemaligen Ostgebieten und die katholischen Niederländer in der NATO-Siedlung. „Da musste noch ein Kirchenstandort hin, nicht für die Gartenstadt, sondern auch die anderen Ortsteile Schleptrup, Engter, Lappenstuhl und Kalkriese“, erklärt Brörmann die damalige Entscheidung des Bistums Osnabrück für die Heilig-Geist-Gemeinde, zu der heute rund 2700 Mitglieder zählen.

Eigentlich war für den Vorplatz noch ein hoher, schlanker Glockenturm geplant. Doch dazu ist es wahrscheinlich aus finanziellen Gründen nicht mehr gekommen: „Man hat sich wohl gedacht, dass es Wichtigeres gibt, als dafür so viel Geld auszugeben“, erklärt sich Marianne Brörmann, die sich seit Mitte der 80er-Jahre im Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat von Heilig Geist engagiert, den Verzicht auf das hoch aufragende Bauwerk.

Pfarrer Anton Behrens, der von Dezember 2000 an zehn Jahre Seelsorger in der Heilig-Geist-Gemeinde war, wünschte sich jedoch für das Gotteshaus ein auch aus der Ferne sichtbares Zeichen. „Es sollte deutlich werden, dass es auch in diesem Siedlungsgebiet eine Kirche gibt, in der Menschen Kontakt zu Gott haben können“, beschreibt Brörmann die Intention.

Nach der Sichtung verschiedener Modellentwürfe fiel die Wahl auf einen Entwurf eines Goldschmieds aus Cloppenburg: Herbert Feldkamp, der bereits für verschiedene Kirchen sakrale Objekte gefertigt hat. Für die Heilig-Geist-Kirche entwarf er ein nach allen Seiten offenes Stahlkreuz: „Einladend, offen zu den Menschen und zu Gott“, beschreibt Brörmann die Aussage des Kreuzes, die den kirchlichen Gremien sofort gefallen hat. Vom Boden ausgehende, am Kirchengebäude entlangführende Metallstangen lenken den Blick des Betrachters bis hin zum Kreuz, das den Giebel der Kirchenfront überragt. In seiner Mitte eine goldene Kugel als Symbol für die Weltkugel, die umspannt ist vom Kreuz und von Gott. Zwölf gelbe Glasplatten an den Metallstangen stehen sinnbildlich für die zwölf Apostel, die die Grundlage für die heutige Kirche sind.

Im Jahre 2004 wurde das Kreuz montiert und geweiht. „Die Feuerwehr musste mit dem Kran kommen“, erinnert sich Brörmann noch heute mit Freude an das besondere Ereignis, das mit einem Gemeindefest verbunden wurde. „Kurze Zeit nach der Einweihung wurden zwei der Platten von Unbekannten abmontiert“, erzählt Marianne Brörmann kopfschüttelnd. Kurz nach dem Vorfall wurden jedoch alle Platten so befestigt, dass ein Diebstahl nicht mehr möglich ist.

Vielmehr und vor allem erinnert sich die Pfarrgemeinderatsvorsitzende an die vielen positiven Reaktionen aus der Nachbarschaft, „auch von den Anwohnern, die nicht zu Heilig Geist gehören“. Das Ziel der Heilig-Geist-Gemeinde scheint damit erreicht zu sein: „Wir möchten offen für alle sein“, betont Brörmann.