Mit Kreiskantorin Eva Gronemann Großer musikalischer Genuss: Kirchenkonzert in St. Martin Bramsche Von Irina Doelitzsch-Kaufmann | 17.09.2023, 14:29 Uhr Musizierten vor einer voll besetzten Kirche St. Martin: Marco Vassalli, Hannah Zumsande, Stefan Sbonnik, Eva Gronemann, Stefan Bruhn. Foto: Irina Doelitzsch-Kaufmann up-down up-down

Eine voll besetzte Kirche sieht man mitten im September selten. Das gelingt in Bramsche fast nur bei Kirchenkonzerten von Kreiskantorin Eva Gronemann. Ausverkauftes Haus und am Ende Standing Ovations am Samstagabend in St. Martin.