„Zauberflöte" am 30. Juli Kino „Universum" in Bramsche überträgt Oper aus Salzburg Von Heiner Beinke | 18.07.2022, 06:47 Uhr

Das Kino „Universum“ in Bramsche bietet einen besonderen Leckerbissen für Opernfreunde: Am 30. Juli 2022 wird die Aufführung der „Zauberflöte“ von den Salzburger Festspielen per Livestream im Kino gezeigt.