Einen Spendenscheck übergaben die TuS-Radsportler an Burkhard Hein. FOTO: Matthias Benz TuS-Abteilung neu aufgestellt Kinderkrebsstiftung erhält Spende von Radsportlern aus Engter Von Matthias Benz | 15.03.2022, 11:41 Uhr

Die Radsportabteilung vom TuS Engter hat im Jahr 2021 fleißig in die Pedale getreten. Für jeden geradelten Kilometer spendeten die Sportler einen Cent an die Kinderkrebsstiftung. Nun konnten 1230 Euro an Burkhard Hein übergeben werden, der sich seit Jahren für die Stiftung engagiert. Außerdem stellt sich die TuS-Abteilung personell neu auf.