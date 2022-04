Gut gesichert turnten die Kinder durch den Klettergarten auf dem Münsterplatz. FOTO: Holger Schulze Erster Aktionstag in Bramsche Kinder sorgen endlich wieder für Leben in der Fußgängerzone Von Heiner Beinke | 02.04.2022, 18:11 Uhr

Endlich wieder etwas los in der Innenstadt von Bramsche: Mit einem Kinderaktionstag startete am ersten Aprilsamstag die Veranstaltungsreihe „Bramscher Einkaufs- und Erlebnistag“ in der Großen Straße.