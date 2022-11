Ein Pkw hat in Bramsche einen Jungen überrollt, der mit dem Roller gestürzt war. Foto: NWM-TV up-down up-down Von Auto überrollt Elfjähriger Junge schwebt nach Unfall in Bramsche in Lebensgefahr Von Martin Schmitz | 07.11.2022, 14:01 Uhr | Update vor 37 Min.

In Bramsche ist am Montag ein elfjähriger Junge von einem Auto überrollt worden. Der Junge schwebt in Lebensgefahr. Die Mutter erlitt einen Schock.