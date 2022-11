Foto: NWM-TV Junge lag auf der Fahrbahn Kind eingeklemmt unter Pkw in Bramsche und lebensgefährlich verletzt Von Martin Schmitz | 07.11.2022, 14:01 Uhr | Update vor 35 Min.

In der Innenstadt von Bramsche ist am Montagmittag ein elfjähriger Junge von einem Pkw überrollt worden. Der Junge schwebt in Lebensgefahr, ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die Unfallstelle in der Georgstraße ist noch abgesperrt.