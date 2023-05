Die Hollensteder Frauen (in rot-schwarz, hier gegen Neuenkirchen) empfangen Bramsche/Rieste. Archivfoto: Rolf Kamper, up-down up-down Frauenfußball im Nordkreis Kann die SG Bramsche/Rieste in Hollenstede wieder mithalten? Von Matthias Benz | 03.05.2023, 13:45 Uhr

Die Kreisliga-Fußballerinnen von SG Bramsche/Rieste und SG Hollenstede/Schwagstorf treffen am Mittwochabend aufeinander. In der Kreisklasse setzte sich derweil der Torregen fort: Zuletzt waren es 37 in fünf Partien. Landesligist TuS Neuenkirchen bereitet sich für den Trip nach Uelsen vor.