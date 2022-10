Bis in kleinste Detail wurden die Rassekaninchen vor der Ausstellungseröffnung begutachtet und bewertet. Foto: Holger Schulze up-down up-down Die größte Ausstellung im Kreisverband Kaninchenschau in Bramsche wartet mit Rekordbeteiligung auf Von Holger Schulze | 28.10.2022, 17:57 Uhr

Mit seiner 64. Rassekaninchenschau in den Räumlichkeiten der Neustädter Schützen am Lutterdamm in Bramsche erreicht der RKZV I70 Engter eine neue Größendimension. Am Samstag, 29. Oktober, und Sonntag, 30. Oktober 2022, sind dort mehr als 200 Tiere zu besichtigen.