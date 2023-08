In diesem Jahr werden die Schmutzwasserkanäle laut Mitteilung in den Stadtteilen Bramscher Berg, Bramsche Innenstadt und in der Gartenstadt gereinigt. Demnach soll auf dem Bramscher Berg begonnen werden. Im Anschluss werden die Schmutzwasserkanäle in der Innenstadt und der Gartenstadt gereinigt. Die Arbeiten werden voraussichtlich sechs Wochen dauern.

Die Arbeiten seien erforderlich, um das Abwassernetz in seiner Funktion zu erhalten und möglichst störungsfrei zu betreiben. Während dieser Zeit kann es zu kurzzeitigen Behinderungen im Straßenverkehr und vor den Grundstückszufahrten kommen. Im Zuge der Kanalreinigung kommt es in der Kanalisation außerdem zu erheblichen Luftbewegungen, die dazu führen könnten, dass die Geruchsverschlüsse in den angeschlossenen Gebäuden ausgeblasen werden.

Im Eigeninteresse der Eigentümer wird in der Mitteilung noch einmal auf die fachgerechte Errichtung und Unterhaltung der privaten Abwasseranlagen hingewiesen. Die Revisionsschächte bzw. Hausübergabeschächte dürfen demnach nicht mit Erde überdeckt oder gar überpflastert sein. Vielmehr müssten die Abdeckung der Schächte luftdurchlässig, jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein.

Geruchsbelästigung möglich

Beim Auftreten von Gerüchen sollten die Räume einfach gelüftet und die Wasserstände der Siphons (Geruchverschlüsse) der sanitären Einrichtungen wieder mit Wasser befüllt werden, um so wieder eine Geruchssperre zum Kanalnetz herzustellen.

Die Stadtwerke bitten in der Mitteilung auch darum, Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Rückfragen an die Mitarbeiter des Abwasserbeseitigungsbetriebes unter Telefon 05461/887-700, bzw. -701 zur Verfügung.