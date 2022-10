Illustration: ein römischer Schienenpanzer aus der augusteischen Zeit. Grafik: Varusschlacht GmbH Kalkriese up-down up-down Ein Blick auf den Schienenpanzer Restauratorinnen zeigen ihre Arbeit im Museum in Kalkriese Von noz.de | 11.10.2022, 09:30 Uhr

Besondere Einblicke in ihre Arbeit gewähren die Restauratorinnen des Museums und Park Varusschlacht in Kalkriese am Sonntag, 16. Oktober 2022, dem Europäischen Tag der Restaurierung.