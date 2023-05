In Kalkriese wird am Wochenende groß gefeiert. Symbolfoto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down An der Mehrzweckhalle Schützenverein Kalkriese feiert am Wochenende sein Schützenfest 2023 Von noz.de | 18.05.2023, 16:06 Uhr

Am Wochenende nach Himmelfahrt feiert der Schützenverein Kalkriese sein Schützenfest 2023 an der Mehrzweckhalle an der Alten Heerstraße.