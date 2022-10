Besonders mit der TV-Sendung „Mitternachtsspitzen“ ist Jürgen Becker populär geworden. Foto: Schönhauser Promotion GmbH up-down up-down Auftritt im „Universum“ Kabarettist Jürgen Becker kommt mit neuem Programm nach Bramsche Von Björn Dieckmann | 19.10.2022, 12:36 Uhr

„Die Ursache liegt in der Zukunft“ heißt das Programm, mit dem der bekannte Kabarettist Jürgen Becker am 1. November 2022 im Kino „Universum“ in Bramsche auftreten wird.