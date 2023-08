Prozessauftakt am 23. August Landgericht Osnabrück verhandelt über Tötungsdelikt in Bramsche Von Mirko Nordmann | 15.08.2023, 16:51 Uhr Für den Prozess gegen den 82-jährigen Angeklagten aus Bramsche sind acht Verhandlungstage angesetzt. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down

Ab dem 23. August 2023 muss sich ein jetzt 82-jähriger Mann aus Bramsche vor der 6. Großen Strafkammer des Landgerichtes Osnabrück wegen des Verdachts des Mordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, am 28. Februar 2023 in der Moltkestraße in Bramsche mit einer Pistole auf einen 16-Jährigen geschossen und ihn dadurch tödlich verletzt zu haben.