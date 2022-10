Tobias Macho präsentiert die Unterlagen zur U18-Wahl in Bramsche. Foto: Heiner Beinke up-down up-down Landtagswahl 2022 Jugendliche üben auch in Bramsche wählen Von Heiner Beinke | 02.10.2022, 08:02 Uhr

Gut 50 Jugendliche haben sich in Bramsche an der U18-Wahl beteiligt. In landesweit rund 100 Wahllokalen konnten bis 18-jährige hier kurz vor der Landtagswahl 2022 das Wählen üben.