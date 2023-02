So hat die Stadt Bramsche zum Schutz von Mensch, Natur und Umwelt eine Verordnung erlassen, mit der das Ausufern von Osterfeuern verhindert werden soll. Ein wichtiger Punkt ist, dass das Material wie Reisig, Baum- und Strauchschnitt erst kurz vor dem Anzünden angehäuft werden darf. „Denn sonst kann das Feuer Tieren zum Verhängnis werden“, sagt der Bramscher Naturkundler Rolf Hammerschmidt. „Gerade aufgrund der frühlingshaften Temperaturen vor einigen Tagen sind viele Vogelarten wie Rotkehlchen, Zaunkönig und Amsel schon in der Brutphase“, erklärt Hammerschmidt. „Die nutzen solche Holzhaufen oft als Brutplatz oder, wie der Igel, als Versteck. Kann das Brennmaterial nicht kurzfristig angehäuft werden, so sollten die Holzstöße wenige Stunden vor dem Anzünden noch einmal umgeschichtet werden, um die Tiere zu vertreiben.“ Hammerschmidt, begrüßt, dass zum Beispiel der Heimatverein Achmer statt eines großen Feuers in diesem Jahr Feuerkörbe vor dem Heimathaus aufstellt.

Außerdem darf gemäß der amtlichen Verordnung nur geeignetes Material verbrannt werden. Sperrmüll, behandeltes Holz, Reifen, Altöl oder sonstige Abfälle dürfen nicht verbrannt werden. Als Hilfsmittel für das Anzünden kommt trockenes Stroh in Betracht. Die Verwendung von Zusatzstoffen, wie Brandbeschleunigungsmitteln, ist nicht zulässig. Auf keinen Fall sollte das Osterfeuer dazu dienen, Sondermüll zu entsorgen, denn die giftigen Dämpfe schädigen Menschen und Tiere.

An diese Regeln hält sich selbstverständlich auch die Jugendfeuerwehr, die wieder zum traditionellen Osterfeuer am Ostersamstag auf der Wiese neben dem Möbelhaus Staas am Penter Weg einlädt. Beginn ist um 18 Uhr. So kontrollierten die jungen Brandschützer bereits am Dienstag den großen Haufen mit den im Januar eingesammelten Tannenbäumen auf Müll, den unliebsame Mitbürger dort eventuell abgelagert haben. „In diesem Jahr hält es sich mit Müll in Grenzen“, sagt Jugendfeuerwehrwart Bastian Heuer. „In den vergangenen Jahren haben wir durchaus auch schon mal alte Möbel auf dem Haufen gefunden. Am Samstag kurz vor dem Anzünden werden wir den Haufen auch noch einmal umschichten“, versichert Heuer. Seine Leute werden am Samstag auch auf Gefahr bringenden Funkenflug achten und erhebliche Rauchentwicklungen verhindern. Zur Feuerbekämpfung müssen laut Vorschrift geeignete Geräte wie Feuerlöscher oder Feuerpatschen sowie Löschwasser zur Verfügung stehen, und das gilt nicht nur beim Osterfeuer der Feuerwehr. Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein. Ein mehrere Tage dahinschwelendes Feuer ist mit dem Brauchtum nicht vereinbar. Wichtige Punkte, auf die auch die Stadt hinweist. Denn im vergangenen Jahr gerieten auch im Landkreis Osnabrück mehrere Feuer außer Kontrolle. So mussten die Feuerwehren in Bissendorf, Bad Iburg, Ostercappeln und Bohmte eingreifen, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Aus diesem Grund sind zu aus nicht brennbaren Baustoffen errichteten Gebäuden mit harter Bedachung mindestens 50 Meter, zu allen anderen Gebäuden mindestens 100 Meter als Sicherheitsabstand einzuhalten.

Die Bramscher Stadtverwaltung wird übrigens Kontrollen vornehmen, um die Einhaltung der Bestimmungen zu überprüfen. Etwaigen Anweisungen der Polizei, der freiwilligen Feuerwehr und der Stadtverwaltung sei unverzüglich Folge zu leisten, betont die Verwaltung.

