Auftritt in St. Johannis Jugendchor St. Martin Bramsche überzeugt bei Konzert in der Gartenstadt Von Irina Doelitzsch-Kaufmann | 26.09.2022, 11:43 Uhr

Das ist ein Segen! Diesen Ausspruch hat jeder schon gehört oder gesagt. Segen war das Thema des Konzerts, das der Jugendchor St. Martin am Sonntagabend in der St. Johannis-Kirche in der Bramscher Gartenstadt für die Zuhörer bereit hielt.