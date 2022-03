Der Chor „vox humana“ tritt in St. Martin auf. FOTO: Irina Doelitzsch-Kaufmann Zur „Woche der Brüderlichkeit“ Jüdische Chormusik bei Konzert in St. Martin Bramsche Von noz.de | 11.03.2022, 12:05 Uhr

Jüdische Chormusik wird bei einem Konzert in der Kirche St. Martin in Bramsche am Samstag, 12. März 2021, vorgestellt.