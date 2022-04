FOTO: Reinhard Fanslau Weltklasse-Jazz in der Konzertscheune Philip Catherine und Martin Wind begeisterten in Malgarten Von Reinhard Fanslau | 19.04.2022, 10:38 Uhr

Zum Glück spielen auch internationale Stars gerne mal in kleineren Sälen. So hatten ca. 70 am Ende restlos begeisterte Jazz-Fans am Sonntagabend die Ehre, den weltweit erfolgreichen Jazz-Gitarristen Philip Catherine in der Konzertscheune in Malgarten live erleben zu dürfen.