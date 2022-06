Nur kurz hatte der zweifache Familienvater den Hund am vergangenen Mittwoch in den Garten gelassen. „Als ich Cooper kurz darauf wieder reinholen wollte, war er weg“, erinnert sich Schwegmann. Zunächst hätten er und seine Ehefrau Claudia noch gedacht, der erst acht Monate alte Spaniel sei ausgebüxt – „obwohl das eigentlich gar nicht sein kann“, wie Claudia Schwegmann meint, denn der Garten sei vollständig umzäunt. „Wir kontrollieren das auch regelmäßig, nachdem unser vorheriger Hund auf die Straße gelaufen war und dort totgefahren wurde“, versichert sie.

Natürlich machten sich die Schwegmanns sofort auf die Suche nach ihrem „Cooper“, doch blieben sämtliche Streiftouren durch die Umgebung erfolglos. „Am nächsten Tag haben wir in den Supermärkten Suchanzeigen aufgehängt“, berichtet André Schwegmann weiter. Dort sei er von einer Frau angesprochen worden, deren Hund gestohlen worden sei. „Da ist mir erst klar geworden, dass Cooper ebenfalls geklaut worden sein könnte.“ Mittlerweile haben die Schwegmanns von mehreren Haltern in Bramsche gehört, deren Hunde verschwunden sein sollen – „alles Rassehunde, das ist schon auffällig“, meint Claudia Schwegmann, die auch im Internet Suchanzeigen geschaltet hat. „Da gibt es eine riesige Hilfsbereitschaft, überall werden die Bilder von Cooper gepostet – aber man liest auch sehr viel, wo einem angst und bange werden kann“, gibt sie zu.

André Schwegmann ist sich nun sicher, dass er am Tag von „Coopers“ Verschwinden verdächtige Beobachtungen gemacht hat: „Wir haben bei uns in der Siedlung einen Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen gesehen, der immer wieder langsam durch die Straße gefahren ist.“ Sein Nachbar, der „Cooper“ vor dem Verschwinden noch ein Leckerli gegeben hatte, habe in unmittelbarer Nähe einen fremden Mann gesehen.

Die Schwegmanns haben Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Polizei gestellt. Dort allerdings gibt es „aktuell keine Hinweise“ darauf, dass ein oder mehrere Tierdiebe in unserer Region unterwegs seien, erklärt Hauptkommissar Rainer Wichmann, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes beim Polizeikommissariat Bramsche. Es könne wohl mal vorkommen, dass Tiere entwendet würden. „Wir haben aber keinen Anhaltspunkt dafür, dass das in solch organisierten Strukturen geschieht, wie oft angenommen wird“, so Wichmann. Auch habe es derlei Vorfälle nach seiner Kenntnis nicht im Raum Bersenbrück gegeben, wie zuletzt in Bramsche gemutmaßt wurde. „Das wüssten wir“, stellt Wichmann klar.

Auch Corinna Hinterding, Vorsitzende des Vereins „Lichtblick für 4 Pfoten“, glaubt nicht an Tierdiebstähle in größerem Stil in unserer Region. „Das heißt allerdings nicht, dass der Hund der Familie Schwegmann nicht tatsächlich geklaut wurde. Das kommt in seltenen Fällen vor, tatsächlich bei jüngeren Rassehunden, die dann auf Märkten angeboten werden.“

Die Schwegmanns befassen sich unterdessen mit dem Gedanken, dass sie „Cooper“ für immer verloren haben. „Wir versuchen, die Kinder darauf vorzubereiten“, so Claudia Schwegmann. Doch noch haben sie die Hoffnung, dass „Cooper“ vielleicht schon bald doch wieder vor der Tür steht – und die Familie damit quasi wieder komplett ist.