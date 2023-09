„Wir bieten hier hochwertige Matratzen zum schmalen Preis“, erklärt Iris Severit. Die Ware können Kunden nach dem Probeliegen quasi sofort mitnehmen oder sich nach Hause liefern lassen. Auch eine kleine Auswahl Bettgestelle, Matratzen-Topper sowie Kissen und Decken wollen Severit und Geschäftspartner Peter Andres anbieten.

Der Name Bettenbrock ist in Bramsche eng verbunden mit dem Raumausstatter und Bettenstudio in Engter. Dort finden Kunden weiterhin wie gewohnt hochwertige Betten, Matratzen und eben auch Gardinen, Teppichböden, Rollos, Plissees, aber auch Lampen und Dekorationsartikel.

Babyschlafsäcke und Kinderdecken

„Hier in der Mühlenstraße werden wir keine großen Labels haben, aber trotzdem gute Ware und immer wieder Aktionsware im Angebot“, erklärt Severit. Das Angebot richte sich an Kunden, die für ein kleines Geld und zügig ein neues Bett benötigen oder beispielsweise eine Ferienwohnung einrichten möchten. Außerdem gibt es künftig Artikel rund um den Babyschlaf, ergänzt Andres. Also Schlafsäcke für Säuglinge, Kinderbettdecken und -kissen, aber auch Fußsäcke für Kinderwagen.

Am Samstag, 16. September, ist zwischen 10 und 14 Uhr die offizielle Eröffnung in der Mühlenstraße 13. An diesem Tag erhalten Kunden 20 Prozent Rabat auf ihren Einkauf. Danach öffnet das Bettenbrock Schlafoutlet von mittwochs bis freitags zwischen 14 und 18 Uhr, und samstags von 10 bis 14 Uhr.