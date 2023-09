Stand der Planungen Weitere Investoren gesucht für Wohnungsbau am Penter Weg in Bramsche Von Björn Dieckmann | 15.09.2023, 18:30 Uhr Moderne Mehrfamilienhäuser sollen am Penter Weg entstehen. Foto: Zech Architekten up-down up-down

51 Wohnungen sollen am Penter Weg in Bramsche gebaut werden, einige davon als bezahlbarer Wohnraum mit Mietpreisbindungen. Möglicherweise könnte es 2024 losgehen, doch noch fehlt ein guter Teil dessen, was zum Bauen heutzutage mehr denn je benötigt wird: Geld.