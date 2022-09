Für die kommenden 100 Tage in Kalkriese: Die Installation „Gedankensperre“ des Osnabrücker Künstlers Volker-Johannes Trieb. Foto: Varusschlacht/Caroline Flöring up-down up-down Installation von Volker Johannes Trieb Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine in Kalkriese Von noz.de | 13.09.2022, 11:15 Uhr

Eine Installation von Volker Johannes Trieb ist derzeit am Varusschlacht-Museum in Kalkriese zu sehen. Der Osnabrücker Künstler bezieht damit Stellung gegen den Krieg in der Ukraine.