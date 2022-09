Nicht nur Sonnenblumen sind bei der Ausstellung von Ingrid Ahlf am zweiten Septemberwochenende in der Alten Feuerwache Engter zu sehen. Foto: Holger Schulze up-down up-down 60 Werke der Malerin zu sehen Ingrid Ahlf stellt Bilder in der Alten Feuerwache Engter aus Von Holger Schulze | 06.09.2022, 12:52 Uhr

Rund 60 Bilder der Künstlerin Ingrid Ahlf werden am 10. und 11. September 2022 in der Alten Feuerwache in Engter ausgestellt.