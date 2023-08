Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die beiden Frauen gegen 15.45 Uhr auf der Wache der Autobahnpolizei an der A1 in Bramsche meldet. Sie wiesen auf einen Sattelzug hin, der die Autobahn in Richtung Münster befuhr und dabei wiederholt zwischen dem Haupt- und Überholfahrstreifen schwankte.

Der Fahrzeugführer des Gespanns konnte folglich durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei darum, dass sich die beiden Frauen, welche auf der Wache erschienen und mit einem dunklen VW Passat B5 mit einem „ST“-Kennzeichen vorfuhren, bei der Polizei unter 0541/327-2515 meldet.

