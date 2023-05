Logo NEO Vorerst bis Anfang Juli hat Alexander Bultsma die VR-Brille für die Alte Webschule gemietet. Foto: Janne Benen up-down up-down In eine andere Welt eintauchen In der Alten Webschule in Bramsche kannst Du Virtual Reality selbst erleben Von Janne Benen | 12.05.2023, 07:02 Uhr

Unter Wasser atmen und dabei hautnah einem Wal begegnen – in der Alten Webschule in Bramsche ist das jetzt für einige Wochen möglich. Alexander Bultsma vom Universum e.V. hat uns erzählt was mit Virtual Reality noch so möglich ist. Dabei durften wir die VR-Brille auch selber einmal testen.