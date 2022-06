So sollen die beiden Mietshäuser in Schleptrup aussehen. FOTO: Büro Schlender up-down up-down Wohnungen für Singles und Familien Investor baut Mehrfamilienhäuser in Schleptrup Von Heiner Beinke | 30.06.2022, 06:59 Uhr

Im beschaulichen Bramscher Ortsteil Schleptrup baut ein Investor aus Wallenhorst zwölf Mietwohnungen in zwei miteinander verbundenen Häusern. Er erklärt, was ihn an dem Projekt reizt und wer wann einziehen kann.