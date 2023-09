Am 30. September 1923 wurde der Imkerverein für Bramsche und Umgebung gegründet. Um die 30 Mitglieder zählt der Verein seit seinem Bestehen, teils auch ohne eigene Bienenhaltung. Während in der Gründungszeit zunächst Schwierigkeiten bei der Lebensmittelversorgung im Fokus standen und die Bienen zur Eigen- und Teilversorgung bis hin zu Honigabgaben an staatlicher Stelle gehalten wurden, steht heute die Bienenhaltung lediglich als Hobby und für den Umweltaspekt im Vordergrund, informiert der Verein in einer Pressemitteilung.

Seit 2006 ist Edwin Schröder Vorsitzender des Imkervereins für Bramsche und Umgebung. Aus Altersgründen wird es laut dem Imkerverein in diesem Jahr noch einen Vorstandswechsel geben. Im November soll ein Team gemeinschaftlich die Geschicke des Vereins lenken.

In den vergangenen 100 Jahren seit der Vereinsgründung hat sich die Bienenhaltung erheblich verändert. Während damals noch Strohkörbe üblich waren, sind es heute Magazinbeuten, wie die Bienenkästen genannt werden, informiert der Imkerverein. Der Vorteil bestehe in der variablen Anordnung der Waben sowie der einfachen Honigernte.

Insektenkrankheiten können ganze Völker bedrohen

Die stachelbewehrten Insekten nötigen dem Halter großen Respekt ab, durch gezielte Zuchtlinien über die jeweiligen Königinnen sind jedoch sanftmütige Völker die Regel, die die Arbeit zur Freude machen, so der Verein. Imker kümmern sich besonders um eine artgerechte Haltung, fangen Schwärme ein und bekämpfen aktiv Insektenkrankheiten. Dazu zählt die seit den 1970er Jahren aus Asien eingeschleppte Varroamilbe oder die amerikanische Faulbrut, die ganze Völker vernichten können.

Bei der Bekämpfung achten die Imker des Vereins auf natürlich-biologische Behandlungsmittel, um ein reines Honigprodukt ohne Chemie zu erhalten und die Bienen zu schonen. Das Mittel der Wahl sind biologische Säuren, wie zum Beispiel Ameisensäure, Milchsäure und Oxalsäure. Die Entwicklung eines Bienenvolkes bestimmt der Gesamtorganismus eines Bienenvolkes, der Bien, selbst. Der Imker unterstütze das Bienenvolk dabei bestmöglich.

Bienen sind das drittwichtigste Nutztier

Die Faszination der Bienenhaltung besteht laut dem Imkerverein darin, zu sehen, wie sich Insekten in Arbeitsteilung organisieren und wie nach der Winterruhe aus etwa 8000 Bienen bis zum Juni ein Trachtvolk mit bis zu 80.000 Tieren entwickelt, um das Blütenmeer für unsere Nahrungskette zu bewältigen. Sie sind somit das drittwichtigste Nutztier, so der Imkerverein. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft und Gartenformen wie Kiesgärten hat die Bestäubungsleistung über die Jahre jedoch stark abgenommen.

Auch deshalb bietet der Imkerverein Bramsche gezielt ein Nachwuchsprojekt an: Seit vier Jahren leiten Ilona Aumann und Edwin Schröder die Imker-AG des Greselius-Gymnasiums in Bramsche. Die Jungimker halten zum Teil bereits eigene Völker in ihren Gärten.

Die Arbeit des Imkervereins kann auch über eine passive Mitgliedschaft gegen einen kleinen Jahresbeitrag unterstützt werden. Wer Kontakt aufnehmen möchte, kann dies über die Website www.imkerverein-bramsche.de oder über info@imkerverein-bramsche.de sowie über den Instagram-Account imkerverein_bramsche.